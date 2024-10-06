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В Удмуртии спасли подростков, заблудившихся в районе реки Постолки

11:26, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии спасли подростков, заблудившихся в районе реки Постолки
11:26, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
267
0
#Удмуртия\n#заблудившиеся
Фото: МЧС Удмуртии
267
0

В этот же вечер в лесу заблудилась группа взрослых с детьми.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 5 октября спасатели два раза выезжали на помощь потерявшимся на местности. Об этом сообщили в МЧС Удмртиии.

Сообщение о потерявшихся подростках поступило в 18:43. Пятеро ребят на трёх мотоциклах заплутали в районе реки Постолки в Завьяловском районе.

В 19:07 было получено сообщение, что двое взрослых с детьми пяти и двух лет застряли на автомобиле и заблудились, пойдя пешком через лес.

Всех заблудившихся нашли прибывшие на помощь спасатели Государственной противопожарной службы. Медицинская помощь никому не понадобилась. 

11:26, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
267
0
#Удмуртия\n#заблудившиеся