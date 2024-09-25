Руководителю удмуртских поисковиков Фаилю Ибрагимову присвоили звание Почётного работника образования РФ

Ижевск. Удмуртия. Руководителю удмуртской общественной организацией «Долг» Фаилю Ибрагимову присвоили звание «Почётный работник в сфере образования РФ». Об этом говорится в сообщении сообщества «Долг» в VK.

Фаилю Ибрагимову вручен почётный знак. Общественная организация «Долг» организовывает экспедиции по местам боёв Великой Отечественной войны, где ведёт поиск останков бойцов Красной Армии. Так, в начале сентября поисковики из Удмуртии обнаружили в Ленинградской области останки красноармейца.