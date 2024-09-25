За нарушение тайны переписки в Ижевске осудили главу офиса продаж оператора связи

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили руководителя офиса продаж одного из операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Фигурант обвинялся в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Также был осуждён предприниматель, который подстрекал руководителя офиса к нарушению этой тайны.

Оба признали свою вину. Суд назначил фигурантам условные сроки на 1 год 8 месяцев и 1 год 6 месяцев.