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За нарушение тайны переписки в Ижевске осудили главу офиса продаж оператора связи

10:50, 25 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За нарушение тайны переписки в Ижевске осудили главу офиса продаж оператора связи
10:50, 25 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: unsplash.com
221
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Также к уголовной ответственности привлечён предприниматель.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили руководителя офиса продаж одного из операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Фигурант обвинялся в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Также был осуждён предприниматель, который подстрекал руководителя офиса к нарушению этой тайны.

Оба признали свою вину. Суд назначил фигурантам условные сроки на 1 год 8 месяцев и 1 год 6 месяцев. 

10:50, 25 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
221
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд