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В Ижевске с 25 сентября стартует отопительный сезон

17:37, 23 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске с 25 сентября стартует отопительный сезон
17:37, 23 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
326
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный период
Фото: Дмитрий Чистяков
326
0

В первую очередь тепло пойдёт в социальные объекты.

Ижевск. Удмуртия. С 25 сентября в Ижевске начнётся подача отопления в школы, детские сады и больницы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков. 

Помимо социальных объектов тепло будут включать и в жилых домах, но произойдёт это только при достижении температурного норматива — ниже +8 градусов среднесуточной температуры в течение пяти дней. Также можно включить подачу отопления по заявкам от управляющих компаний, если оборудование домов готово к этому. Для этого решения должны принять сами жители. 

«Нужно понимать, что за один день включить тепло во всех домах технически невозможно. Если у вас возникают вопросы по подключению вашего дома к теплоносителю, в первую очередь стоит обратиться в свою управляющую компанию», — написал Чистяков. 

17:37, 23 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
326
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный период