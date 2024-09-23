В Ижевске с 25 сентября стартует отопительный сезон

Ижевск. Удмуртия. С 25 сентября в Ижевске начнётся подача отопления в школы, детские сады и больницы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Помимо социальных объектов тепло будут включать и в жилых домах, но произойдёт это только при достижении температурного норматива — ниже +8 градусов среднесуточной температуры в течение пяти дней. Также можно включить подачу отопления по заявкам от управляющих компаний, если оборудование домов готово к этому. Для этого решения должны принять сами жители.

«Нужно понимать, что за один день включить тепло во всех домах технически невозможно. Если у вас возникают вопросы по подключению вашего дома к теплоносителю, в первую очередь стоит обратиться в свою управляющую компанию», — написал Чистяков.