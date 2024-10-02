Бывший директор Филармонии Удмуртии заступился за ансамбль «Танок»

Ижевск. Удмуртия. Депутат Городской думы Ижевска Алексей Фомин выступил в защиту ансамбля «Танок». Таким образом директор Государственного театра оперы и балета Удмуртии и экс-директор Государственной филармонии УР отреагировал на обвинения в свой адрес в соцсетях.

С пространным обращением в комментариях в группе «Сусанина» обратилась Валентина Иванова:

«Прошу ответить на мой вопрос Госсовет и правительство УР! К большому сожалению, дебилизм не лечится <…> Великий и могучий русский народ, в большинстве проживающий в Удмуртии, надо защищать от нацистов малого удмуртского народа в виде министра культуры Соловьева В. М. и депутата Гордумы Фомина А. Ю., уничтоживших русский народный ансамбль «Танок», который рекламировал и пропагандировал Удмуртию по России и за рубежом».

В ходе дальнейшей беседы в комментариях с корреспондентом «Сусанина» Валентина Иванова разъяснила свою позицию следующими тезисами, раскрывая тему «уничтожения» ансамбля на фоне того, что в реальности коллектив существует и имеет обширную афишу:

- «Смотря, как и что показывает. Вам сложно понять, если Вы далеки от понимания народного искусства и не видели ансамбль раньше, когда он был в форме. Балет и народное творчество — это небо и земля».

- «Сейчас только выступления на гырон-быдтонах, русского и славянского репертуара совсем нет! Появился третий удмуртский государственный ансамбль, а настоящего русского славянского нет».

- «Извините, я хорошо отношусь к удмуртам и другим национальностям, но презираю русофобов и националистов любой национальности. Поэтому прошу провести СВО в Удмуртии».

По просьбе «Сусанина» на предъявленные «обвинения» ответил Алексей Фомин:

«Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца Удмуртской Республики "Танок" является одним из уникальных творческих коллективов республики! Хотя сезон я уже не был так тесно связан с коллективами Филармонии, как в прошлые, но постоянное желание радоваться успехам артистов даёт мне возможность быть ближе к каждому из них!».

Далее Алексей Фомин предложил Валентине Ивановой, которая оказалась одним из предыдущих руководителей ансамбля «Танок», узнать об успехах коллектива, «чтобы вместе порадоваться за ансамбль и культуру республики в целом!»

«За последние два сезона коллектив пополнился талантливыми и профессиональными артистами балета, яркими и звонкими голосами артистов хора, молодыми артистами оркестра! Поставлено свыше 90 новых вокальных и вокально-хореографических номеров. Созданы несколько разноплановых программ: "Край родной", " Сила России в единстве народов", "Рождественская программа", "Русская душа". Особо хочется отметить новую военно-патриотическую программу, которая создана в преддверии юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне, куда вошли авторские номера руководителя коллектива Петра Владимировича Овчинникова и главного балетмейстера ансамбля, Заслуженной артистки Удмуртской Республики Елены Фёдоровны Швецовой», — рассказал Алексей Фомин.

Он подчеркнул, что каждая программа создаёт свою определённую атмосферу и энергетику, которую могут оценить не только жители республики вне зависимости от их национальной принадлежности.

«Исходя из вышесказанного, могу утверждать, что Ваши переживания напрасны! Творчество ансамбля, как и вчера, направлено на объединение нашей многонациональной Родины и популяризацию народного искусства, сохранив традиции, заложенные основателем ансамбля Заслуженным артистом Удмуртской Республики и Российской Федерации Фёдором Ивановичем Ивановым! Искренне желаю Вам и Вашей семье здоровья. Буду рад встретиться на концертах Государственного ансамбля народной песни, музыки и танца Удмуртской Республики "Танок"!», — подытожил Алексей Юрьевич.