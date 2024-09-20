В Удмуртии для детей-сирот приобрели 71 квартиру

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году по программе нацпроекта «Жилье и городская среда» была куплена 71 квартира для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба правительства и главы Удмуртской Республики.

Квартиры обошлись федеральному и региональному бюджетам в 952 млн рублей. При этом в процессе торгов удалось сэкономить, поэтому было закуплено на 9 квартир больше, чем планировалось изначально.

В Ижевске было приобретено 45 квартир, 11 – в Глазове, по 3 – в Воткинске и Можге, по 2 – в Сарапуле и Яру, по 1 – в Кизнере, Каракулино, Якшур-Бодье, Уве и посёлке Новом Воткинского района.

«Также в рамках выделенной суммы выдано и оплачено 315 свидетельств на покупку жилья. Еще 15 свидетельств в настоящее время находятся у детей-сирот, которые должны найти жилье и предъявить проект договора купли-продажи квартиры в течение полугода с момента выдачи документа», – рассказывают в пресс-службе.

Сообщается, что на этом действие регионального закона завершится, ему на смену придёт федеральный, который будет предусматривать выдачу жилищных сертификатов на сумму более 3 млн рублей.

По такой программе сертификаты получили уже 17 детей-сирот, которые соответствовали критериям: возраст не менее 23 лет; отсутствие задолженности по налогам и сборам; отсутствие психических заболеваний, зависимостей и судимостей; ежемесячный доход не ниже МРОТ в течение года; заявитель не должен находиться в трудной жизненной ситуации.

«Восемь жителей республики из числа детей-сирот уже приобрели квартиры за счет средств ГЖС, у четырех человек договоры находятся на регистрации, еще пять пока еще находятся в поисках подходящего жилья, – рассказала первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева.