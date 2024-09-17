Написанная на Афоне для бойцов СВО икона Богородицы прибыла в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Икона Богородицы со святой горы Афон в Греции прибыла в Ижевск. Как сообщается в соцсетях кафедрального городского Александро-Невского собора, её написали специально для бойцов специальной военной операции.

«Иверская икона Божией Матери, написанная для бойцов в зоне СВО, открыта для поклонения верующих в Александро-Невском соборе. Икона привезена благотворительным фондом «Гражданский выбор» из Ватопедского монастыря святой горы Афон. Совсем скоро она отправится к нашим воинам», — говорится в сообщении.

По благословению настоятеля собора протоиерея Дмитрия Леонтьева каждый вторник после Божественной литургии в 09:30 перед прибывшей Иверской иконой будет читаться акафист.

Для поклонения святыня будет доступна до 29 сентября 2024 года.