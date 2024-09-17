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Написанная на Афоне для бойцов СВО икона Богородицы прибыла в Ижевск

11:15, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Написанная на Афоне для бойцов СВО икона Богородицы прибыла в Ижевск
11:15, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Ижевск\n#СВО\n#иконы
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
91
0

Она пробудет в Александро-Невском соборе города до 29 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Икона Богородицы со святой горы Афон в Греции прибыла в Ижевск. Как сообщается в соцсетях кафедрального городского Александро-Невского собора, её написали специально для бойцов специальной военной операции.

«Иверская икона Божией Матери, написанная для бойцов в зоне СВО, открыта для поклонения верующих в Александро-Невском соборе. Икона привезена благотворительным фондом «Гражданский выбор» из Ватопедского монастыря святой горы Афон. Совсем скоро она отправится к нашим воинам», — говорится в сообщении.

По благословению настоятеля собора протоиерея Дмитрия Леонтьева каждый вторник после Божественной литургии в 09:30 перед прибывшей Иверской иконой будет читаться акафист.

Для поклонения святыня будет доступна до 29 сентября 2024 года.

11:15, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Ижевск\n#СВО\n#иконы