Председатель совета директоров АО «Сибирская Промышленная Группа» Сергей Реутов удостоен государственной награды президента РФ

За активную общественную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности и толерантности в обществе, пропаганду общечеловеческих ценностей, за добровольчество и реализацию социально значимых проектов Сергей Реутов председатель совета директоров АО «Сибирская Промышленная Группа», вице-президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, член Попечительского совета «Клуба Дзюдо Турбостроитель» награжден Знаком отличия «За благодеяние».

Холдинг АО «Сибирская Промышленная Группа» много лет занимается развитием социально значимых и благотворительных проектов, принимает активное участие в общественной жизни страны. Кроме того, холдинг оказывает всестороннюю поддержку волонтерам и общественным организациям, реализующим гуманитарные программы на важнейших для государства направлениях