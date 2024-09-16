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Председатель совета директоров АО «Сибирская Промышленная Группа» Сергей Реутов удостоен государственной награды президента РФ

17:20, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Председатель совета директоров АО «Сибирская Промышленная Группа» Сергей Реутов удостоен государственной награды президента РФ
17:20, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
41
0
#Удмуртия\n#СПГ
Фото: Дмитрия Муравья на Unsplash
41
0

Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал Владимир Путин 6 сентября 2024 года.

За активную общественную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности и толерантности в обществе, пропаганду общечеловеческих ценностей, за добровольчество и реализацию социально значимых проектов Сергей Реутов председатель совета директоров АО «Сибирская Промышленная Группа», вице-президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, член Попечительского совета «Клуба Дзюдо Турбостроитель» награжден Знаком отличия «За благодеяние».

Холдинг АО «Сибирская Промышленная Группа» много лет занимается развитием социально значимых и благотворительных проектов, принимает активное участие в общественной жизни страны. Кроме того, холдинг оказывает всестороннюю поддержку волонтерам и общественным организациям, реализующим гуманитарные программы на важнейших для государства направлениях

17:20, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
41
0
#Удмуртия\n#СПГ