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Молодёжи Глазова предлагают в последний день лета проехать велоквест по городу

13:45, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Молодёжи Глазова предлагают в последний день лета проехать велоквест по городу
13:45, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#велосипед\n#квест\n#молодежь
Фото: unsplash.com (Christin Hume)
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Участники должны не только преодолеть весь маршрут на велосипеде, но и выполнить задания.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в последний день лета для работающей молодежи и их семей проведут велоквест «гороДорог» (18+). Об этом сообщается в группе молодежного центра Глазова в соцсети «ВКонтакте». 

Участники стартуют в 14:00 от площади Свободы и финишируют у Молодежного центра. Командам предстоит не только проехать весь маршрут, но и выполнить интерактивные задания и решить логические головоломки на разных этапах. В результате за время квеста горожане полезно и весело проведут время, а также откроют для себя новые уголки Глазова.

Желающие ещё могут подать заявки на участие в велоквесте. Команда должна состоять из 3-4 человек возрастом от 18 до 35 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке до 17:00 30 августа. Отмечается, что менять название команды после подачи заявки запрещается.

Уточняющие вопросы можно задать по телефону +8 (34141) 66-146 (доб. 4). 

13:45, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#велосипед\n#квест\n#молодежь