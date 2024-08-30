Молодёжи Глазова предлагают в последний день лета проехать велоквест по городу

Глазов. Удмуртия. В Глазове в последний день лета для работающей молодежи и их семей проведут велоквест «гороДорог» (18+). Об этом сообщается в группе молодежного центра Глазова в соцсети «ВКонтакте».

Участники стартуют в 14:00 от площади Свободы и финишируют у Молодежного центра. Командам предстоит не только проехать весь маршрут, но и выполнить интерактивные задания и решить логические головоломки на разных этапах. В результате за время квеста горожане полезно и весело проведут время, а также откроют для себя новые уголки Глазова.

Желающие ещё могут подать заявки на участие в велоквесте. Команда должна состоять из 3-4 человек возрастом от 18 до 35 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке до 17:00 30 августа. Отмечается, что менять название команды после подачи заявки запрещается.

Уточняющие вопросы можно задать по телефону +8 (34141) 66-146 (доб. 4).