Два школьных музей из Удмуртии вошли в сотню лучших по стране

Удмуртия. Два школьных музея из Удмуртии вошли в рейтинг сотни лучших в стране, составленный московским Музеем Победы.

В ТОП-100 вошли Музей истории комсомола и пионерии Удмуртии Дворца детско-юношеского творчества в Ижевске, а также музей «Школьный век» средней школы №3 Воткнска.

«Получение награды «ТОП-100. Школьный Музей Победы» — это итог учебного года. Здесь учитывается не только представление экспонатов на специальной площадке программы «Школьный Музей Победы», но и масса мероприятий и активностей, которые мы предлагаем, а также те, которые инициируют они сами», - рассказал директор детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.