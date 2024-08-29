Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Два школьных музей из Удмуртии вошли в сотню лучших по стране

12:20, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Два школьных музей из Удмуртии вошли в сотню лучших по стране
12:20, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьные музеи
Фото: Дворец детского (юношеского) творчества
48
0

Рейтинг составил московский Музей Победы.

Удмуртия. Два школьных музея из Удмуртии вошли в рейтинг сотни лучших в стране, составленный московским Музеем Победы. 

В ТОП-100 вошли Музей истории комсомола и пионерии Удмуртии Дворца детско-юношеского творчества в Ижевске, а также музей «Школьный век» средней школы №3 Воткнска. 

«Получение награды «ТОП-100. Школьный Музей Победы» — это итог учебного года. Здесь учитывается не только представление экспонатов на специальной площадке программы «Школьный Музей Победы», но и масса мероприятий и активностей, которые мы предлагаем, а также те, которые инициируют они сами», - рассказал директор детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

12:20, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьные музеи