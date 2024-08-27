В Ижевске паспортизировали 617 зелёных территорий

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске необходимо заменить аварийные, старые и больные деревья в течение ближайших 7-10 лет, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Для этого в столице региона необходим комплексный подход к озеленению. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С 2021 года в Ижевске реализуется проект «Зелёный код» с участием учёных-дендрологов УдГУ. На данный момент разработана система учёта, наблюдения, проектирования и контроля за зелёными зонами города. Паспортизировано 617 озеленённых территорий, описано и оцифровано более 16 тысяч деревьев, данные о возрасте и состоянии которых внесены в электронную систему.

«Озеленение — вопрос, очень чувствительный для горожан. Мы видим это по живому отклику в социальных сетях. Любые рубки жители встречают с возмущением, потому что любят свой город и хотят видеть его зеленым. Понятно, что если деревья сгнили внутри и представляют угрозу для людей, то тут двух вариантов быть не может – такие деревья надо убирать. Но убирать так, чтобы сразу сообщать горожанам, чем и когда мы их заменим. Особенно это важно в свете тех масштабных проектов, которые мы запланировали по благоустройству на 2025-2026 год, включая центральный городской квадрат и улицу Удмуртскую», — отметил глава Удмуртии.

Для озеленения города планируется задействовать местные питомники. Кроме того, планируется организовать долгосрочную систему ухода за молодыми деревьями. Также предполагается создать в администрации города команду специалистов, которые займутся этим направлением.