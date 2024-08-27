Три новых парка появятся в городах Удмуртии

Глазов. Удмуртия. Три новых парка построят в Глазове, Сарапуле и Воткинске благодаря победе их проектов в конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.

В Глазове планируется сделать парковую набережную на перекрёстке улиц Толстого и Карла Маркса — там построят экстрим-парк со скейт-парком, зону отдыха, беговел-трек, спортивную и детскую площадки.

Помимо этого, в Сарапуле появится ещё один сквер на набережной, а в Воткинске воплотят проект «Сила музыки и ветра» — в районе улицы Чайковского установят арт-объекты, рампу, лавочки у воды, обустроят детскую зону.

Работы начнутся в 2025 году.