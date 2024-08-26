Межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости создали в Удмуртии

Обеспечивать её деятельности будет Минсоцтруда республики.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создали межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Соответствующее постановление подписала и. о. премьер-министра республики Ольга Абрамова.
Основная цель комиссии — обеспечение координации деятельности территориальных органов федеральных ведомств исполнительной власти, региональных и муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, а также профессиональных союзов и работодателей.
Комиссия должна будет координировать и обеспечивать взаимодействие органов исполнительной власти, осуществлять мониторинг результатов работы рабочих групп на местах и результатов работы по противодействию нелегальной занятости.
Обеспечение деятельности межведомственной комиссии осуществляет Минсоцтруда Удмуртии.
Напомним, с начала года из Удмуртии выдворили более 200 иностранцев за незаконное нахождение в России.