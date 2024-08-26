Межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости создали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создали межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Соответствующее постановление подписала и. о. премьер-министра республики Ольга Абрамова.

Основная цель комиссии — обеспечение координации деятельности территориальных органов федеральных ведомств исполнительной власти, региональных и муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, а также профессиональных союзов и работодателей.

Комиссия должна будет координировать и обеспечивать взаимодействие органов исполнительной власти, осуществлять мониторинг результатов работы рабочих групп на местах и результатов работы по противодействию нелегальной занятости.

Обеспечение деятельности межведомственной комиссии осуществляет Минсоцтруда Удмуртии.

Напомним, с начала года из Удмуртии выдворили более 200 иностранцев за незаконное нахождение в России.