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Межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости создали в Удмуртии

10:20, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости создали в Удмуртии
10:20, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
95
0
#Удмуртия\n#незаконная миграция\n#трудовая занятость
Фото: unsplash.com (Ricardo IV Tamayo)
95
0

Обеспечивать её деятельности будет Минсоцтруда республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создали межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Соответствующее постановление подписала и. о. премьер-министра республики Ольга Абрамова.

Основная цель комиссии — обеспечение координации деятельности территориальных органов федеральных ведомств исполнительной власти, региональных и муниципальных органов, государственных внебюджетных фондов, а также профессиональных союзов и работодателей.

Комиссия должна будет координировать и обеспечивать взаимодействие органов исполнительной власти, осуществлять мониторинг результатов работы рабочих групп на местах и результатов работы по противодействию нелегальной занятости.

Обеспечение деятельности межведомственной комиссии осуществляет Минсоцтруда Удмуртии.

Напомним, с начала года из Удмуртии выдворили более 200 иностранцев за незаконное нахождение в России.

10:20, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
95
0
#Удмуртия\n#незаконная миграция\n#трудовая занятость