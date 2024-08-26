Семья в Глазове «постарела», не дождавшись выплат в статусе молодой семьи

Глазов. Удмуртия. Глазовский райсуд отказал местному жителю в удовлетворении иска к городской администрации, которая исключила его семью из программы господдержки в обеспечении жильём молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выяснилось, что семь лет назад мужчина, его супруга и их сын вошли в эту госпрограмму. С того времени ежегодно отец семейства подавал заявления о включении семьи в списки участников данной программы. До нынешнего года семья была её участницей. За прошедшие годы родился второй ребенок, и с того времени глазовчане участвовали в программе уже в составе четырёх человек.

В 2024 году истец снова обратился с заявлением в администрацию Глазова о включении семьи в списки участников программы на 2025 год. Но получил отказ. Оказалось, что его семья больше не считается молодой, так как супруге исполнилось 36 лет, а молодыми считаются до 35 лет включительно.

Истец указал, что за минувшие годы не было предоставлено никаких выплат, поскольку очереди на выплату не дождались по независящим от членов семьи причинам. Ссылаясь на нормы федерального законодательства и определение Конституционного Суда РФ, Глазовский райсуд пришёл к выводу о законности оспариваемого постановления и отсутствии оснований для его отмены, тем самым отказав истцу в удовлетворении исковых требований.

Решение вступило в законную силу.