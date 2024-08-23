Юноши Удмуртии заняли третье место в спортивном ориентировании во время окружных сборов «Гвардеец»

Ижевск. Удмуртия. Ребята из Удмуртии вернулись с бронзовой медалью с окружных сборов «Гвардеец». Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту Удмуртии.

Десятые юнармейские военно-патриотические сборы ПФО прошли в Пензе. В них участвовали 320 юношей из 14 регионов ПФО, а также Донецкой Народной Республики и Запорожской области. От Удмуртии на сборы поехали 20 школьников из Ижевска, Сарапула, Можги, Воткинска, Глазова, Балезинского, Юкаменского, Ярского, Киясовского, Увинского и Завьяловского районов.

Три недели ребята участвовали в различных испытаниях. В спортивном ориентировании на местности команда Удмуртии заняла третье место.

К сожалению, юноши не попали в число призёров в общекомандном зачёте. Как сообщается в группе военно-патриотических сборов «Гвардеец» в соцсети «ВКонтакте», первое место заняли участники из Пензенской области, второе — ребята из Республики Башкортостан, а на третьем месте оказалась команда Оренбургской области.