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Юноши Удмуртии заняли третье место в спортивном ориентировании во время окружных сборов «Гвардеец»

13:00, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Юноши Удмуртии заняли третье место в спортивном ориентировании во время окружных сборов «Гвардеец»
13:00, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Удмуртия\n#Пенза\n#военные сборы
Фото: министерство по физической культуре и спорту Удмуртии
73
0

Команда вернулась домой.

Ижевск. Удмуртия. Ребята из Удмуртии вернулись с бронзовой медалью с окружных сборов «Гвардеец». Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту Удмуртии. 

Десятые юнармейские военно-патриотические сборы ПФО прошли в Пензе. В них участвовали 320 юношей из 14 регионов ПФО, а также Донецкой Народной Республики и Запорожской области. От Удмуртии на сборы поехали 20 школьников из Ижевска, Сарапула, Можги, Воткинска, Глазова, Балезинского, Юкаменского, Ярского, Киясовского, Увинского и Завьяловского районов.

Три недели ребята участвовали в различных испытаниях. В спортивном ориентировании на местности команда Удмуртии заняла третье место.

К сожалению, юноши не попали в число призёров в общекомандном зачёте. Как сообщается в группе военно-патриотических сборов «Гвардеец» в соцсети «ВКонтакте», первое место заняли участники из Пензенской области, второе — ребята из Республики Башкортостан, а на третьем месте оказалась команда Оренбургской области. 

13:00, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Удмуртия\n#Пенза\n#военные сборы