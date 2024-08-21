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Травмированным на производстве жителям Удмуртии выдали новые машины

17:45, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Травмированным на производстве жителям Удмуртии выдали новые машины
17:45, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#социальная помощь
Фото: Отделение СФР в Удмуртии
410
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Автомобили «Lada Granta» получили 11 человек. 

Ижевск. Удмуртия. Пострадавшим на производстве жителям Удмуртии выдали автомобиль «Lada Granta». Об этом сообщает пресс-служба отделения социального фонда в Удмуртии.

Автомобили получили 11 человек. Каждая модель оборудована механическая коробка передач и оснащены с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей каждого из владельцев. 

Машина выдаётся раз в семь лет на основании заключения бюро медико-санитарной экспертизы. 

«По окончании этого срока, если бюро медико-социальной экспертизы подтверждает его необходимость, транспорт заменяется новым, а прежний остается в распоряжении хозяина», — отметили в социальном фонде. 

Также владельцам компенсируются затраты на ГСМ, текущий ремонт и капитальный ремонт, который можно произвести один раз в течение срока эксплуатации. 

17:45, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
410
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#социальная помощь