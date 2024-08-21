Травмированным на производстве жителям Удмуртии выдали новые машины

Ижевск. Удмуртия. Пострадавшим на производстве жителям Удмуртии выдали автомобиль «Lada Granta». Об этом сообщает пресс-служба отделения социального фонда в Удмуртии.

Автомобили получили 11 человек. Каждая модель оборудована механическая коробка передач и оснащены с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей каждого из владельцев.

Машина выдаётся раз в семь лет на основании заключения бюро медико-санитарной экспертизы.

«По окончании этого срока, если бюро медико-социальной экспертизы подтверждает его необходимость, транспорт заменяется новым, а прежний остается в распоряжении хозяина», — отметили в социальном фонде.

Также владельцам компенсируются затраты на ГСМ, текущий ремонт и капитальный ремонт, который можно произвести один раз в течение срока эксплуатации.