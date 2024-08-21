Травмированным на производстве жителям Удмуртии выдали новые машины

Автомобили «Lada Granta» получили 11 человек.
Ижевск. Удмуртия. Пострадавшим на производстве жителям Удмуртии выдали автомобиль «Lada Granta». Об этом сообщает пресс-служба отделения социального фонда в Удмуртии.
Автомобили получили 11 человек. Каждая модель оборудована механическая коробка передач и оснащены с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей каждого из владельцев.
Машина выдаётся раз в семь лет на основании заключения бюро медико-санитарной экспертизы.
«По окончании этого срока, если бюро медико-социальной экспертизы подтверждает его необходимость, транспорт заменяется новым, а прежний остается в распоряжении хозяина», — отметили в социальном фонде.
Также владельцам компенсируются затраты на ГСМ, текущий ремонт и капитальный ремонт, который можно произвести один раз в течение срока эксплуатации.