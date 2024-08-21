Более 52 гектаров сельхозугодий в Завьяловском районе заросли борщевиком и сорняком

Завьялово. Удмуртия. Специалисты Россельхознадзора провели обследование земельного участка у починка Шурдымка в Завьяловском районе, предназначенного для сельского хозяйства. Оказалось, что большая его часть заросла борщевиком и сорными растениями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Общая площадь участка составляет 59,9 гектаров. Несмотря на указанное назначение, в сельскохозяйственный оборот земля не введена. На 52,3 гектаров произрастает борщевик, сорняки, деревья и кустарники. Остальная часть участка скошена.

Владельцу участка направлено предостережение о недопустимости нарушений.