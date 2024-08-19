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В Удмуртии могут привлечь к ответственности «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» за монопольно высокие цены на бензин

14:20, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии могут привлечь к ответственности «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» за монопольно высокие цены на бензин
14:20, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин\n#УФАС\n#цены на бензин
Фото: ИА «Сусанин»
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Антимонопольная служба даст оценку действиям компании.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское управление ФАС увидело в действиях компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признаки нарушения антимонопольного законодательства. На заправках поставщика зафиксированы монопольно высокие цены на бензин. Информацией поделилась пресс-служба УФАС.

В апреле-июне текущего года биржевые цены на автомобильное топливо снизились. Несмотря на это, компания ценник на бензин АИ-92 и АИ-95 не изменила, больше того — топливо начало дорожать.

В результате цены на заправках поставщика были выше, чем на других.

«При установлении факта нарушения Закона о защите конкуренции компании может быть назначен административный штраф или выдано предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет», — отметили в УФАС.

14:20, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бензин\n#УФАС\n#цены на бензин