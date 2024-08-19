В Удмуртии могут привлечь к ответственности «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» за монопольно высокие цены на бензин

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское управление ФАС увидело в действиях компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признаки нарушения антимонопольного законодательства. На заправках поставщика зафиксированы монопольно высокие цены на бензин. Информацией поделилась пресс-служба УФАС.

В апреле-июне текущего года биржевые цены на автомобильное топливо снизились. Несмотря на это, компания ценник на бензин АИ-92 и АИ-95 не изменила, больше того — топливо начало дорожать.

В результате цены на заправках поставщика были выше, чем на других.

«При установлении факта нарушения Закона о защите конкуренции компании может быть назначен административный штраф или выдано предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет», — отметили в УФАС.