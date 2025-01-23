99,97% жителей Удмуртии оказались удовлетворены качеством предоставляемых услуг в МФЦ

Ижевск. Удмуртия. Сеть многофункциональных центров Удмуртии вошла в число лидеров по России за третий квартал 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

МФЦ Удмуртии оценили как обладающие высоким уровнем эффективности.

«Эффективность их работы подтверждается, прежде всего, теми оценками, которые дают жители республики. По результатам 2024 года удовлетворённость качеством услуг в центрах «Мои документы» в Удмуртии составляет 99,97%», – рассказал министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

Рейтинг региональных сетей МФЦ составляется на основе 23 показателей, таких как: доступность и качество государственных и муниципальных услуг, клиентоцентричность, цифровизация офисов и прочее.

Также сообщается, что доля услуг, которые предоставляются в офисах МФЦ в Удмуртии в электронном виде, постоянно увеличивается. Так в 2024 году она составила чуть больше 50%, тогда как в 2023 году составляла 38,3%, а в 2022 – 27,9%.

«Мы видим, что заявители, обучившись в МФЦ заполнять заявления онлайн, больше к нам не возвращаются и становятся самостоятельными. При этом год от года доля самостоятельно поданных заявлений увеличивается», – рассказала директор одного из МФЦ Удмуртии Гульнара Вахрина.