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99,97% жителей Удмуртии оказались удовлетворены качеством предоставляемых услуг в МФЦ

15:40, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
99,97% жителей Удмуртии оказались удовлетворены качеством предоставляемых услуг в МФЦ
15:40, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МФЦ\n#система электронного документооборота
Источник фото: ИА «Сусанин»
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МФЦ Удмуртии вошли в число лидеров по эффективности.

Ижевск. Удмуртия. Сеть многофункциональных центров Удмуртии вошла в число лидеров по России за третий квартал 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

МФЦ Удмуртии оценили как обладающие высоким уровнем эффективности.

«Эффективность их работы подтверждается, прежде всего, теми оценками, которые дают жители республики. По результатам 2024 года удовлетворённость качеством услуг в центрах «Мои документы» в Удмуртии составляет 99,97%», – рассказал министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

Рейтинг региональных сетей МФЦ составляется на основе 23 показателей, таких как: доступность и качество государственных и муниципальных услуг, клиентоцентричность, цифровизация офисов и прочее.

Также сообщается, что доля услуг, которые предоставляются в офисах МФЦ в Удмуртии в электронном виде, постоянно увеличивается. Так в 2024 году она составила чуть больше 50%, тогда как в 2023 году составляла 38,3%, а в 2022 – 27,9%.

«Мы видим, что заявители, обучившись в МФЦ заполнять заявления онлайн, больше к нам не возвращаются и становятся самостоятельными. При этом год от года доля самостоятельно поданных заявлений увеличивается», – рассказала директор одного из МФЦ Удмуртии Гульнара Вахрина.

15:40, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МФЦ\n#система электронного документооборота