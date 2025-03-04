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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске на реконструкцию недостроя МФЦ Индустриального района выделили 93,7 млн рублей

13:31, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на реконструкцию недостроя МФЦ Индустриального района выделили 93,7 млн рублей
13:31, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МФЦ
Источник фото: Яндекс карты
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Начат поиск подрядчика на выполнение работ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на реконструкцию недостроенного здания МФЦ Индустриального района предусмотрено 93,7 млн рублей. На портале госзакупок стартовал конкурс по определению подрядчика. 

Напомним, новое здание для МФЦ начали строить с торца администрации Индустриального района (ул. Дзержинского, 5) почти 10 лет назад. В 2016 объект законсервировали. 

Конкурс по определению подрядчика продлится до 20 марта. В случае успешного заключения контракта у исполнителя будет срок до 27 ноября. В смету работ входит разборка перекрытий, обустройство систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, освещения и т. д. 

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13:31, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МФЦ