Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на реконструкцию недостроенного здания МФЦ Индустриального района предусмотрено 93,7 млн рублей. На портале госзакупок стартовал конкурс по определению подрядчика.

Напомним, новое здание для МФЦ начали строить с торца администрации Индустриального района (ул. Дзержинского, 5) почти 10 лет назад. В 2016 объект законсервировали.

Конкурс по определению подрядчика продлится до 20 марта. В случае успешного заключения контракта у исполнителя будет срок до 27 ноября. В смету работ входит разборка перекрытий, обустройство систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, освещения и т. д.