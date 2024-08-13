Ижевск. Удмуртия. Бойцы добровольческих формирований из Удмуртии смогут получить статус инвалида боевых действий. Об этом сообщает в соцсетях Аппарат уполномоченного по правам человека в республике Виктора Кушко.

«Бойцы частных военных компаний и те, кто воевал в новых регионах России ещё до их вхождения в состав страны, будут проходить военно-врачебные комиссии для установления причинной связи инвалидности с военной травмой. В настоящее время бойцы проходят только медико-социальную экспертизу и получают статус инвалида по общему заболеванию», — поясняется в сообщении.

Омбудсмен напомнил, что постановлением правительства РФ от 21 июня 2024 года №835 утверждены «особенности определения причинно-следственной связи между получением увечий или заболеваний лицами, признанными инвалидами в установленном порядке и заключавшими контракт (имевшими иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции».

Заявление с документами (паспорт, СНИЛС, удостоверение ветерана боевых действий, справка об инвалидности и протокол проведения медико-социальной экспертизы) нужно предоставить в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» (телефон: 8 (3412) 27-19-40).

Справку МСЭ и протокол МСЭ можно получить по заявлению в электронной форме через портал Госуслуг, или по заявлению на бумаге, направляемому по адресу: 426008, УР, Ижевск, ул. Свердлова, д. 22. Срок получения ответа — один рабочий день.