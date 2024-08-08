При правительстве Удмуртии создана комиссия по снижению смертности населения

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создаётся комиссия при правительстве, которая займётся снижением смертности населения. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Комиссия станет координационным органом при кабинете министров республики. Целью её создания является организация межведомственного взаимодействия по вопросам выявления и предупреждения факторов риска основных причин смертности, а также её снижения.

В состав комиссии вошли министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, вице-премьер Татьяна Чуракова, главные внештатные специалисты — онколог, терапевт, кардиолог — и другие.