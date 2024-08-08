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При правительстве Удмуртии создана комиссия по снижению смертности населения

11:16, 08 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
При правительстве Удмуртии создана комиссия по снижению смертности населения
11:16, 08 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство\n#смертность
Фото: ИА «Сусанин»
14
0

В состав войдёт также профильные специалисты. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создаётся комиссия при правительстве, которая займётся снижением смертности населения. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Комиссия станет координационным органом при кабинете министров республики. Целью её создания является организация межведомственного взаимодействия по вопросам выявления и предупреждения факторов риска основных причин смертности, а также её снижения. 

В состав комиссии вошли министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, вице-премьер Татьяна Чуракова, главные внештатные специалисты — онколог, терапевт, кардиолог — и другие. 

11:16, 08 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство\n#смертность