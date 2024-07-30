В деревне Ныша Можгинского района начались работы по сохранению воинского мемориала

Можга. Удмуртия. В деревне Ныша Можгинского района реализуется проект «Память народа. Благоустройство Парка Победы». Об этом сообщается на странице Нышкинского территориального отдела в VK.

В нышкинском Парке Победы появились арт-объекты, указатели, информационные стенды. Кроме того, предстоит провести работы по сохранности воинского мемориала, установленного в 1967 году. Предусматривается облицовка стелы и постамента.

Кроме того, будет обустроена дорожка к предполагаемому месту строительства часовни.