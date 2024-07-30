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В деревне Ныша Можгинского района начались работы по сохранению воинского мемориала

16:50, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В деревне Ныша Можгинского района начались работы по сохранению воинского мемориала
16:50, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Можга\n#Удмуртия\n#памятник
Фото: Нышкинский территориальный отдел
34
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Памятник установлен в 1967 году. 

Можга. Удмуртия. В деревне Ныша Можгинского района реализуется проект «Память народа. Благоустройство Парка Победы». Об этом сообщается на странице Нышкинского территориального отдела в VK.

В нышкинском Парке Победы появились арт-объекты, указатели, информационные стенды. Кроме того, предстоит провести работы по сохранности воинского мемориала, установленного в 1967 году. Предусматривается облицовка стелы и постамента. 

Кроме того, будет обустроена дорожка к предполагаемому месту строительства часовни. 

16:50, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Можга\n#Удмуртия\n#памятник