Жителям Удмуртии необходимо до 1 октября определиться с набором социальных услуг

Ижевск. Удмуртия. До 1 октября 2024 года жителям Удмуртии необходимо определиться с набором социальных услуг. Как сообщает Отделение Соцфонда России по республике, заявления принимаются от федеральных льготников, которые хотят изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) в 2025 году.

В НСУ входят лекарственные препараты, выписанные по рецепту, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородных поездах, а также проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Данными мерами соцподдержки граждане могут воспользоваться в натуральном виде или получать их денежный эквивалент полностью или частично.

Подать заявление необходимо только в том случае, если гражданин желает изменить текущий порядок получения услуг. Сделать это можно до 1 октября 2024 года на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Удмуртии или в МФЦ.

Напомним, право на получение набора социальных услуг есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, инвалидов любой группы и детей-инвалидов, чернобыльцев и людей, пострадавших от радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний

Отметим, что в 2024 году НСУ в натуральном виде (услугами) частично или полностью получают 38 126 жителей Удмуртии. Денежный эквивалент НСУ на сегодняшний день составляет 1 578,50 руб. в месяц (1 215,80 руб. — на лекарства, 188,08 рублей — на санаторно-курортное лечение и 174,62 руб. — на бесплатный проезд к месту лечения).

Дополнительную информацию о выплате можно получить по номеру телефона регионального контакт-центра: 8 800 200 13 16 (звонок бесплатный). Всю необходимую информацию можно посмотреть на сайте.