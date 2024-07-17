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Помощник в очистке канализаций прибыл в Красногорский район

17:55, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Помощник в очистке канализаций прибыл в Красногорский район
17:55, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
350
0
#Красногорский район\n#канализация\n#Камаз
Фото: Любовь Сергеева
350
0

КАМАЗ поможет в оперативной обработке запросов жителей по вопросам вывоза жидких бытовых отходов.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорский район прибыл новый КАМАЗ. Транспорт оборудован всем необходимым для очистки канализационных ям. Об этом сообщила глава района Любовь Сергеева в соцсетях.

«Событие важное и нужное. Это не просто КАМАЗ, это специализированная машина для обслуживания населения», — отметила районная глава.

Любовь Сергеева также подчеркнула, что лично проверила автомобиль. По ее мнению, новый КАМАЗ должен помочь в оперативной обработке запросов жителей по вопросам вывоза жидких бытовых отходов.

17:55, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
350
0
#Красногорский район\n#канализация\n#Камаз