Студенты ИжГТУ раскрасили стены седьмого корпуса университета

Ижевск. Удмуртия. Второкурсники ИжГТУ имени М. Т. Калашникова во время практики раскрасили стены университета. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Во время учебы студенты второго курса, обучающиеся по направлению «Дизайн (по отраслям)», одновременно получают рабочую профессию «Исполнитель художественно-оформительских работ». Поэтому их практика всегда связана с оформительскими работами.

В этот раз учащимся дали задание оформить стены в северном крыле четырех лестничных пролетов в 7-м корпусе ИжГТУ. Темой для рисунков выбрали разные специальности Института непрерывного профессионального образования (ИНПО).

Эскизы двух изображений подготовили студентки третьего курса Олеся Наговицына и Лилианна Василькова. Ещё две иллюстрации совместно придумали студенты второго курса.

Учащиеся нарисовали художника, выходящего за рамки стандартного мышления, показали, как человек сотрудничает с цифровыми технологиями, а также изобразили технические специальности ИНПО.

«Ребята решили все изобразительные задачи на «отлично», а пролеты, украшенные росписью, преобразились до неузнаваемости, что очень радует», — заявляет пресс-служба вуза.

Напомним, что до конца июля на стенах одного из корпусов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова появится граффити с членами студотрядов.