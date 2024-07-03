В Ижевске переименуют южную часть улицы Свердлова

Ижевск. Удмуртия. Южную часть улицы Свердлова в Ижевске переименуют в улицу Петра Шувалова. Об этом сообщил ижевский краевед Евгений Шумилов.

3 июля прошло заседание комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов Ижевска, членом которой является Евгений Шумилов. На заседании был поставлен вопрос о переименовании улицы Свердлова на отрезке от улицы Пастухова до переулка Интернационального.

За переименование в честь Петра Шувалова выступили 19 членов комиссии, трое высказались против.

Отметим, что Пётр Шувалов был высшим сановником при императрице Елизавете Петровне. На излёте её царствования он возглавлял правительство. От императрицы Пётр Шувалов получил разрешение на строительство железоделательных заводов на реке Иж и Вотка, дав начало будущим городам Ижевску и Воткинску.

Яков Свердлов — российский революционер, политический и государственный деятель Советской России. В ноябре 1917 года он стал председателем ВЦИК РСФСР, а равно высшим должностным лицом молодого советского государства. Улица имени Якова Свердлова появилась в Ижевске в 1920 году, до этого она два года именовалась улицей Красного террора, а до декабря 1918 — улицей Береговой.