Семьи Ижевска пройдут парадом по аллеям парка Кирова

Ижевск. Удмуртия. Семьи Ижевска приглашают присоединиться к всероссийской акции «Парад семьи» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В воскресенье, 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, шествие пройдёт в столице Удмуртии впервые именно в Год семьи, инициированный президентом страны.

Колонна семей стартует в 16:00 от главного входа парка имени Кирова до фан-зоны, где гостей праздника ждут мастер-классы и концерт Марка Тишмана (12+).

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться по ссылке.