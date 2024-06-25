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Семьи Ижевска пройдут парадом по аллеям парка Кирова

16:00, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Семьи Ижевска пройдут парадом по аллеям парка Кирова
16:00, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
359
0
#Ижевск\n#День семьи
Фото: vk.com/paradsemya
359
0

Гостей праздника также ждёт концерт Марка Тишмана.

Ижевск. Удмуртия. Семьи Ижевска приглашают присоединиться к всероссийской акции «Парад семьи» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В воскресенье, 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, шествие пройдёт в столице Удмуртии впервые именно в Год семьи, инициированный президентом страны.

Колонна семей стартует в 16:00 от главного входа парка имени Кирова до фан-зоны, где гостей праздника ждут мастер-классы и концерт Марка Тишмана (12+).

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

16:00, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
359
0
#Ижевск\n#День семьи