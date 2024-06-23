В Ижевске простятся с погибшим в ходе СВО майором полиции в отставке Михаилом Кулигиным

Ижевск. Удмуртия. 25 июня в соборе Александра Невского в Ижевске пройдёт прощание с погибшим в ходе СВО майором полиции в отставке Михаилом Кулигиным. Об этом «Сусанину» сообщили родственники военнослужащего.

Михаил Кулигин погиб в боях 31 декабря 2023 года. За проявленный героизм, верность присяге военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

Прощание с бойцом состоится 25 июня в 11:00 в соборе Невского. Михаила Кулигина похоронят на Хохряковском кладбище.