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В Ижевске простятся с погибшим в ходе СВО майором полиции в отставке Михаилом Кулигиным

17:21, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске простятся с погибшим в ходе СВО майором полиции в отставке Михаилом Кулигиным
17:21, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
6970
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#военнослужащие\n#герои СВО
Фото: Наталья Кулигина
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Бойца посмертно наградили орденом Мужества.

Ижевск. Удмуртия. 25 июня в соборе Александра Невского в Ижевске пройдёт прощание с погибшим в ходе СВО майором полиции в отставке Михаилом Кулигиным. Об этом «Сусанину» сообщили родственники военнослужащего.

Михаил Кулигин погиб в боях 31 декабря 2023 года. За проявленный героизм, верность присяге военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

Прощание с бойцом состоится 25 июня в 11:00 в соборе Невского. Михаила Кулигина похоронят на Хохряковском кладбище.

17:21, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
6970
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#военнослужащие\n#герои СВО