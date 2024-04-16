В Ижевске вновь пытаются найти подрядчика на реконструкцию ледового дворца «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. На выполнение первого этапа реконструкции ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске вновь ищут подрядчика. Прошлый аукцион был признан несостоявшимся. Информация размещена на портале госзакупок.

Работы по контракту должны быть выполнены в срок до 15 декабря 2025 года. Начальная цена контракте превышает 960 млн рублей. Подрядчику предстоит провести реконструкцию спортивного комплекса.

Напомним, предыдущий аукцион по определению подрядчика закончился неудачей. Обе поданные кандидатуры конкурсная комиссия отклонила. Первому подрядчику было отказано из-за ошибки в оформлении независимой гарантии. Второй не прошёл по причине несоответствия квалификации и нахождения в реестре недобросовестных поставщиков.