С начала года в Удмуртии появилось более 6,5 тысяч самозанятых

Ижевск. Удмуртия. В 1 квартале текущего года в Удмуртии в качестве самозанятых зарегистрировались более 6,5 тысяч жителей. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.

По данным на начало апреля 2024 года, в республике ведут деятельность почти 74 тысячи самозанятых. Они получили суммарный доход в размере 2,6 млрд рублей. Региональный бюджет получил в виде налогов 116 млн рублей.

Самыми попульрными категориями работы являются: «Прочее», «Строительство», «Продукция собственного производства», «Маркетинг».