Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

С начала года в Удмуртии появилось более 6,5 тысяч самозанятых

17:26, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С начала года в Удмуртии появилось более 6,5 тысяч самозанятых
17:26, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#самозанятые
Фото: Тайлера Франты на Unsplash
31
0

Строительство является одном из самых популярных направлений деятельности.

Ижевск. Удмуртия. В 1 квартале текущего года в Удмуртии в качестве самозанятых зарегистрировались более 6,5 тысяч жителей. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.

По данным на начало апреля 2024 года, в республике ведут деятельность почти 74 тысячи самозанятых. Они получили суммарный доход в размере 2,6 млрд рублей. Региональный бюджет получил в виде налогов 116 млн рублей.

Самыми попульрными категориями работы являются: «Прочее», «Строительство», «Продукция собственного производства», «Маркетинг».

17:26, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#самозанятые