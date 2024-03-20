В Ижевске утвердили документацию по продлению проспекта Калашникова до улицы Бабушкина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили документацию проекта планировки и межевания продления проспекта Калашникова. Соответствующий документ опубликован на сайте города.

Проспект Калашникова, согласно документации, будет продлён от улицы 40 лет Победы до улицы Бабушкина. Дорога будет пролегать через лесополосу с западной стороны улицы 40 лет Победы.

Напомним, бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев в апреле прошлого года заявлял, что город не отказывается от планов по продлению проспекта Калашникова. За месяц до этого, краевед Евгений Шумилов предложил переименовать в проспект Калашникова улицу Карла Маркса.