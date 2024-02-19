Почти тысячу человек собрал V форум отцов Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл пятый юбилейный форум отцов Удмуртии (18+). 18 февраля в зале ДК «Аксион» собралось более 900 человек, среди которых были общественники, депутаты и активисты. На мероприятии также побывал корреспондент «Сусанина».

Форум начался с демонстрации видеоролика о Совете отцов, которому в апреле 2024 года исполнится пять лет. Все эти годы объединение возглавляет глава Ижевска (а на момент выдвижения — замглавы города, — прим.ред.) Дмитрий Чистяков. Он своим приветственным словом дал старт мероприятию.

«Я сегодня здесь не как глава Ижевска, а как отец пятерых детей. Мне посчастливилось быть частью огромной команды отцов, которая меняет мир вокруг себя. Трудно представить людей, которые не знают его проекты. Это ежегодная «Зарница отцов» (6+), «Папа-тренер» (6+), Хор отцов (0+). Но самое важное, что каждый из вас становится примером для своих детей. Примером, который не позволит совершить в жизни негодного. Сегодня перед вами на сцене появятся люди, которые стали примером для своих детей и для многих из нас», — сказал Дмитрий Чистяков.

В качестве спикеров на Форуме выступили Международный гроссмейстер Сергей Карякин, депутат Госдумы, отец Героя России Магомеда Нурбагандова — Нурбаганд Нурбагандов, паралимпиец Сергей Бурлаков и уроженец Удмуртии, Герой России Артур Орлов.

«Моему отцу скоро 70 лет, но ни разу я не видел его с сигаретой или выпивающим. Отец родился в многодетной семье, радовался каше на воде. Для нас же делал все возможное, чтобы мы жили лучшей жизнью. Он всегда говорил: «Каких бы ты высот не достиг, оставайся человеком». Отец дал мне понять, в чем смысл жизни. И, конечно, специальная военная операция заставила повзрослеть, понять, что самое важное — это безопасность наших семей», — сказал Артур Орлов.

Память павших в боях спецоперации собравшиеся почтили минутой молчания.

Затем выступил паралимпиец Сергей Бурлаков, он предложил дать старт Всероссийским играм отцов и начать это движение в Ижевске.

В завершении форума прошла церемония награждения. Медаль «За отвагу» вручили участнику специальной военной операции, сержанту в отставке и отцу троих детей Алику Валиеву. Медаль «Отец Солдата» вручена Андрею Соболеву, который сам участвовал в боях спецоперации, а теперь на фронте находятся трое его сыновей.