Одно из вековых деревьев Удмуртии представит республику на всероссийском конкурсе

Гражданам предложено самим выбрать представителя региона.
Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предложили выбрать одно из шести вековых деревьев, которое представит республику на всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2024» (0+). Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Денис Удалов.
На конкурс выставляются старовозрастные деревья, имеющие статус памятника живой природы. В Удмуртии насчитывается семь таких «старожил» от мира флоры. Одно из них — сосна в деревне Егоровцы — представляла республику в прошлом году и уже не может участвовать в конкурсе.
Из оставшихся шести жителям Удмуртии предлагается выбрать одно.
В этом году в конкурсе могут принять участие:
· сосна в окрестностях села Якшур-Бодья;
· липа на территории мемориального парка музея-усадьбы Чайковских в Воткинске;
· сосна в селе Зура;
· лиственница сибирская в национальном парке «Нечкинский»;
· сосна в деревне Чабишур;
· Кияикская сосна.
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