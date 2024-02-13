Одно из вековых деревьев Удмуртии представит республику на всероссийском конкурсе

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предложили выбрать одно из шести вековых деревьев, которое представит республику на всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2024» (0+). Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

На конкурс выставляются старовозрастные деревья, имеющие статус памятника живой природы. В Удмуртии насчитывается семь таких «старожил» от мира флоры. Одно из них — сосна в деревне Егоровцы — представляла республику в прошлом году и уже не может участвовать в конкурсе.

Из оставшихся шести жителям Удмуртии предлагается выбрать одно.

В этом году в конкурсе могут принять участие:

· сосна в окрестностях села Якшур-Бодья;

· липа на территории мемориального парка музея-усадьбы Чайковских в Воткинске;

· сосна в селе Зура;

· лиственница сибирская в национальном парке «Нечкинский»;

· сосна в деревне Чабишур;

· Кияикская сосна.

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