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Одно из вековых деревьев Удмуртии представит республику на всероссийском конкурсе

08:30, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Одно из вековых деревьев Удмуртии представит республику на всероссийском конкурсе
08:30, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
554
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вековые деревья
Фото: ИА «Сусанин»
554
0

Гражданам предложено самим выбрать представителя региона.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предложили выбрать одно из шести вековых деревьев, которое представит республику на всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2024» (0+). Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

На конкурс выставляются старовозрастные деревья, имеющие статус памятника живой природы. В Удмуртии насчитывается семь таких «старожил» от мира флоры. Одно из них — сосна в деревне Егоровцы — представляла республику в прошлом году и уже не может участвовать в конкурсе.

Из оставшихся шести жителям Удмуртии предлагается выбрать одно.

В этом году в конкурсе могут принять участие:

·         сосна в окрестностях села Якшур-Бодья;

·         липа на территории мемориального парка музея-усадьбы Чайковских в Воткинске;

·         сосна в селе Зура;

·         лиственница сибирская в национальном парке «Нечкинский»;

·         сосна в деревне Чабишур;

·         Кияикская сосна.

Отдать свой голос можно по ссылке.

08:30, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
554
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вековые деревья