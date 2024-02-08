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Обвиняемого в убийстве умственно отсталого жителя Удмуртии отправили на принудительное лечение

14:00, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Обвиняемого в убийстве умственно отсталого жителя Удмуртии отправили на принудительное лечение
14:00, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд
Фото: Уэсли Тинги на Unsplash
91
0

Мужчина нанёс ножом смертельные раны своему отчиму.

Глазов. Удмуртия. 43-летний житель Ярского района отправлен на принудительное лечение после убийства отчима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре 2023 года обвиняемый поссорился с отчимом и в ходе ругани ударил того два раза ножом в живот и бедро. От полученных ранений пострадавший мужчина скончался на месте преступления через непродолжительное время.

В ходе следствия в отношении обвиняемого провели психиатрическую экспертизу, которая установила у него умственную отсталость в форме умеренно выраженной дебильности. Данное расстройство не давало ему осознавать характер своих действий, их общественную опасность.

Суд направил мужчину на принудительное психиатрическое лечение.

14:00, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд