Обвиняемого в убийстве умственно отсталого жителя Удмуртии отправили на принудительное лечение

Глазов. Удмуртия. 43-летний житель Ярского района отправлен на принудительное лечение после убийства отчима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре 2023 года обвиняемый поссорился с отчимом и в ходе ругани ударил того два раза ножом в живот и бедро. От полученных ранений пострадавший мужчина скончался на месте преступления через непродолжительное время.

В ходе следствия в отношении обвиняемого провели психиатрическую экспертизу, которая установила у него умственную отсталость в форме умеренно выраженной дебильности. Данное расстройство не давало ему осознавать характер своих действий, их общественную опасность.

Суд направил мужчину на принудительное психиатрическое лечение.