Цена квадратного метра жилья в новостройках Удмуртии выросла на 4,5%

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат опубликовал данные по динамике средней цены на квадратный метр жилья в новостройках и на вторичном рынке. Республика среди регионов ПФО остаётся «середнячком» по этим показателям.

В четвёртом квартале прошлого года средняя цена за квадратный метр в удмуртских новостройках выросла на 4,5% или на 3 975 рублей, составив тем самым 92,6 тыс. рублей. Это десятый показатель среди регионов ПФО. Лидерство удерживает Нижегородская область со средней ценой в 140 тыс. рублей за квадратный метр.

Цены на рынке вторичного жилья в Удмуртии за аналогичный период остались на прежнем уровне — 78 тыс. рублей за «квадрат». Республика в этой нише занимает восьмое место в ПФО. На первом месте располагается Татарстан со средней ценой 132 тыс. рублей.