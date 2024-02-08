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Цена квадратного метра жилья в новостройках Удмуртии выросла на 4,5%

09:50, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Цена квадратного метра жилья в новостройках Удмуртии выросла на 4,5%
09:50, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены на жильё
Фото: ИА «Сусанин»
106
0

Средняя цена на вторичное жильё осталась неизменной.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат опубликовал данные по динамике средней цены на квадратный метр жилья в новостройках и на вторичном рынке. Республика среди регионов ПФО остаётся «середнячком» по этим показателям.

В четвёртом квартале прошлого года средняя цена за квадратный метр в удмуртских новостройках выросла на 4,5% или на 3 975 рублей, составив тем самым 92,6 тыс. рублей. Это десятый показатель среди регионов ПФО. Лидерство удерживает Нижегородская область со средней ценой в 140 тыс. рублей за квадратный метр.  

Цены на рынке вторичного жилья в Удмуртии за аналогичный период остались на прежнем уровне — 78 тыс. рублей за «квадрат». Республика в этой нише занимает восьмое место в ПФО. На первом месте располагается Татарстан со средней ценой 132 тыс. рублей.

09:50, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены на жильё