Архипастыри Удмуртской митрополии РПЦ обратились к верующим на фоне общественных конфликтов

Ижевск. Удмуртия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, епископ Глазовский и Игринский Ввкторин, епископ Сарапульский и Можгинский Павел подписали обращение к верующим на фоне происходящих в стране межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртской епархии.

«Нас огорчает, что в России – в нашем общем доме, где столетиями в мире и дружбе жили представители разных культур, вдруг стала возможной такая опасность. Особенно обидно, что это происходит в тот момент, когда против нашего Отечества сконцентрировано мощное ополчение и ведется противоборство ради её ослабления», — говорится в тексте обращения.

Архипастыри призвали сплотиться перед лицом распрей и не поддаваться на провокации.