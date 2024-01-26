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Архипастыри Удмуртской митрополии РПЦ обратились к верующим на фоне общественных конфликтов

15:50, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Архипастыри Удмуртской митрополии РПЦ обратились к верующим на фоне общественных конфликтов
15:50, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РПЦ
Фото: пресс-служба Удмуртской епархии
28
0

Церковные иерархи призвали сплотиться перед лицом напастей.

Ижевск. Удмуртия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, епископ Глазовский и Игринский Ввкторин, епископ Сарапульский и Можгинский Павел подписали обращение к верующим на фоне происходящих в стране межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртской епархии.

«Нас огорчает, что в России – в нашем общем доме, где столетиями в мире и дружбе жили представители разных культур, вдруг стала возможной такая опасность. Особенно обидно, что это происходит в тот момент, когда против нашего Отечества сконцентрировано мощное ополчение и ведется противоборство ради её ослабления», — говорится в тексте обращения.

Архипастыри призвали сплотиться перед лицом распрей и не поддаваться на провокации.

15:50, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РПЦ