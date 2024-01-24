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Новый Кадровый центр открыли в Селтинском районе

14:53, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Новый Кадровый центр открыли в Селтинском районе
14:53, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
145
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#Центр занятости населения\n#Удмуртия
Фото: vk.com/v.a.protopopov
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Теперь там есть детский уголок.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе открыли модернизированный Кадровый центр. Об этом сообщил глава района Василий Протопопов на своей странице «ВКонтакте».

Всего в Удмуртии уже отремонтировали и оснастили современным оборудованием 22 офиса по пилотному проекту модернизации центров занятости, отмечает глава.

В центре появились — удобная навигация, современная техническая база, цифровые сервисы, а также детский уголок.

«Поздравляю коллектив с обновленным рабочим местом, а жителей — с появлением современного Кадрового центра! Уверен, что эти изменения только к лучшему!», — высказался Василий Протопопов.

14:53, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
145
0
#Центр занятости населения\n#Удмуртия