Новый Кадровый центр открыли в Селтинском районе

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе открыли модернизированный Кадровый центр. Об этом сообщил глава района Василий Протопопов на своей странице «ВКонтакте».

Всего в Удмуртии уже отремонтировали и оснастили современным оборудованием 22 офиса по пилотному проекту модернизации центров занятости, отмечает глава.

В центре появились — удобная навигация, современная техническая база, цифровые сервисы, а также детский уголок.

«Поздравляю коллектив с обновленным рабочим местом, а жителей — с появлением современного Кадрового центра! Уверен, что эти изменения только к лучшему!», — высказался Василий Протопопов.