В Сарапуле из-за морозов перенесли костюмированный забег «Сарапульская верста»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле впервые с 2019 года пройдёт костюмированный забег «Сарапульская верста» (0+). Изначально его планировали на 13 января 2024 года, но из-за морозов дата проведения сдвинулась. Об этом сообщил глава Сарапула Виктор Шестаков.

«Сарапульская верста» пройдёт 20 января. Старт будет дан в 11:30 на Центральной площади города. Участники, облачённые в разные костюмы, пробегут символическую дистанцию в 2024 метра по исторической части Сарапула.

Среди бегунов будут разыграны призы за лучшие костюмы, которые оценят в номинациях: «Историческая личность Сарапула», «Символ года», «Сказочный костюм», «Самый объёмный костюм», «Самый оригинальный взрослый костюм» и «Самый оригинальный детский костюм».

Участие в забеге бесплатное, отдельных справок не требуется. Зарегистрироваться можно по ссылке.