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Житель Воткинска осуждён за одобрение преступлений нацистов

15:30, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Воткинска осуждён за одобрение преступлений нацистов
15:30, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
26
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#реабилитация нацизма
Фото: Tingey Injury Law Firm on Unsplash
26
0

Злополучный комментарий был размещён им в феврале 2022 года.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска осудили за комментарий в соцсетях, содержание которого несло одобрение преступлений нацизма. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что в феврале 2022 года мужчина в одной из соцсетей опубликовал комментарий, одобряющий преступления нацистов, осуждённых Международным военным трибуналом.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозил пятилетний срок в колонии. Однако суд вынес более мягкий приговор: 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также мужчину лишили возможности вести деятельность, связанную с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, сроком на 1 год 6 месяцев.

15:30, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
26
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#реабилитация нацизма