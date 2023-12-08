Житель Воткинска осуждён за одобрение преступлений нацистов

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска осудили за комментарий в соцсетях, содержание которого несло одобрение преступлений нацизма. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что в феврале 2022 года мужчина в одной из соцсетей опубликовал комментарий, одобряющий преступления нацистов, осуждённых Международным военным трибуналом.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозил пятилетний срок в колонии. Однако суд вынес более мягкий приговор: 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также мужчину лишили возможности вести деятельность, связанную с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, сроком на 1 год 6 месяцев.