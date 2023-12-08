Запуск крематория в Сарапуле сдвинулся на 2024 год

Сарапул. Удмуртия. На сегодняшний день готовность крематория в Сарапуле составляет 90-95%. Начало работы намечено на 2024 год. Об этом «Сусанину» сообщил представитель инвесторов, занимающихся возведением учреждения.

Ранее планировалось, что крематорий запустится в 2023 году. Однако инвесторы решили не торопить события и проработать все детали. Технологический пуск оборудования произойдёт уже в конце этого года.

Полноценно работать крематорий может начать в конце января-феврале 2024 года. Готовность объекта составляет 90-95%.

Напомним, что рядом с новым кладбищем Сарапула возводится целый ритуально-мемориальный комплекс, в котором будет не только крематорий, но и центр подготовки кадров для ритуальной сферы.