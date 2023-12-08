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Запуск крематория в Сарапуле сдвинулся на 2024 год

12:00, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Запуск крематория в Сарапуле сдвинулся на 2024 год
12:00, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#строительство\n#крематорий
Фото: «Инвест-Строй»
182
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Такое решение приняли инвесторы.

Сарапул. Удмуртия. На сегодняшний день готовность крематория в Сарапуле составляет 90-95%. Начало работы намечено на 2024 год. Об этом «Сусанину» сообщил представитель инвесторов, занимающихся возведением учреждения.

Ранее планировалось, что крематорий запустится в 2023 году. Однако инвесторы решили не торопить события и проработать все детали. Технологический пуск оборудования произойдёт уже в конце этого года.

Полноценно работать крематорий может начать в конце января-феврале 2024 года. Готовность объекта составляет 90-95%.

Напомним, что рядом с новым кладбищем Сарапула возводится целый ритуально-мемориальный комплекс, в котором будет не только крематорий, но и центр подготовки кадров для ритуальной сферы.

12:00, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#строительство\n#крематорий