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Жители Можги пожаловались на шум и магнитное излучение от вышки сотовой связи

16:45, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Можги пожаловались на шум и магнитное излучение от вышки сотовой связи
16:45, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
435
0
#Можга\n#Удмуртия\n#сотовая связь
Фото: ИА «Сусанин»
435
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В ситуации разобрались специалисты Роспотребнадзора.

Можга. Удмуртия. Жители Можги обратились в Роспотребнадзор с жалобой на шум и магнитное излучение, исходящие от вышки сотовой связи в микрорайоне Компрессорный. О результатах проведённой проверки сообщили пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Прибывшие на место специалисты замерили уровень шума и интенсивности электромагнитного поля. В результате было установлено, что показатели не превышают допустимый уровень.

Заявителям даны разъясняющие ответы.

16:45, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
435
0
#Можга\n#Удмуртия\n#сотовая связь