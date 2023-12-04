Жители Можги пожаловались на шум и магнитное излучение от вышки сотовой связи

Можга. Удмуртия. Жители Можги обратились в Роспотребнадзор с жалобой на шум и магнитное излучение, исходящие от вышки сотовой связи в микрорайоне Компрессорный. О результатах проведённой проверки сообщили пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Прибывшие на место специалисты замерили уровень шума и интенсивности электромагнитного поля. В результате было установлено, что показатели не превышают допустимый уровень.

Заявителям даны разъясняющие ответы.