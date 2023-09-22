И. о. министра здравоохранения Удмуртии: «Работу цифровой платформы для медиков доведём до ума до конца 2023 года»

Ижевск. Удмуртия. Внедряемую в Удмуртии цифровую платформу «РТ МИС» могут довести «до ума» уже к концу 2023 года. Об этом сообщил новый исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

«Сейчас идёт процесс обкатки электронной системы «РТ МИС». Она развивается вместе с нами. Мы постоянно совещаемся, работаем над ней и доведём её до ума до конца 2023 года. Система заработает так, как нужно медработникам, главврачам и Минздраву», — сказал Багин.

Отметим, что новая система пока не удовлетворяет медиков качеством своего исполнения.