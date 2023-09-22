Пожарные Удмуртии провели состязания по скоростному подъëму на 27-й этаж

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске между пожарными региона прошли соревнования «Вертикальный вызов». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Конкурс прошел 21 сентября в высотном здании по улице Герцена. На состязание съехались более 120 пожарных со всей Удмуртии из разных видов пожарной охраны.

Участникам нужно было подняться по лестнице на 27 этаж, таким образом им предстояло преодолеть 650 ступеней в полном обмундировании: боевая одежда, пояс, каска, топор и дыхательный аппарат.

«Ситуации, требующие оперативного реагирования и спасения людей, часто возникают в высотных зданиях. Пожарные должны быть готовы к таким вызовам и иметь прекрасную физическую подготовку. Соревнования «Вертикальный вызов» идеально вписываются в тренировочный режим пожарных, помогая им развивать выносливость и силу», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев.

В состязаниях первое место досталось ФГКУ «Специальное управление ФПС №30 МЧС России», второе место завоевала команда №1 Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Удмуртии, а на третьем месте оказалась команда №2 этой же части.

В личном зачете победил пожарный ФГКУ «Специальное управление ФПС №80 МЧС России» Илья Чермных. Он поднялся на 27 этаж за 2 минуты 24 секунды. На одну секунду от него отстал сотрудник ФГКУ «Специальное управление ФПС №30 МЧС России» Виктор Ардашев. И закрыл тройку лидеров пожарный ФГКУ «Специальное управление ФПС №30 МЧС России» Виталий Дудин с результатом в 2 минуты 27 секунд.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии