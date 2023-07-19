Экс-директор ЧОПа, ответственного за охрану ижевской школы №88, не признаёт свою вину

Ижевск. Удмуртия. Бывший директор ЧОПа, охранявшего ижевскую школу №88, не признал свою вину в недостаточной организации безопасности учреждения. В результате в школу проник злоумышленник и устроил стрельбу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Экс-руководитель охранного предприятия обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: часть 3 статья 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и часть 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»). Судом были исследованы материалы дела.

Обвиняемый свою вину не признаёт.

Напомним, 26 сентября 2022 года на школу №88 было совершено вооружённое нападение, в результате которого погибли 18 человек.