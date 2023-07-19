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Экс-директор ЧОПа, ответственного за охрану ижевской школы №88, не признаёт свою вину

12:25, 19 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экс-директор ЧОПа, ответственного за охрану ижевской школы №88, не признаёт свою вину
12:25, 19 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#школа №88
Фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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Мужчину обвиняют в плохой организации безопасности школы, в результате чего там произошла стрельба с человеческими жертвами.

Ижевск. Удмуртия. Бывший директор ЧОПа, охранявшего ижевскую школу №88, не признал свою вину в недостаточной организации безопасности учреждения. В результате в школу проник злоумышленник и устроил стрельбу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Экс-руководитель охранного предприятия обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: часть 3 статья 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и часть 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»). Судом были исследованы материалы дела.

Обвиняемый свою вину не признаёт. 

Напомним, 26 сентября 2022 года на школу №88 было совершено вооружённое нападение, в результате которого погибли 18 человек.

12:25, 19 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
333
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#школа №88