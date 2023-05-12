Преподавателя ИжГТУ выбрали в состав рабочей группы комитета Госдумы России

Ижевск. Удмуртия. Преподаватель Ижевского государственного технического университета вошел в состав рабочей группы при комитете Госдумы России по делам национальностей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В начале года при Комитете по делам национальностей была сформирована рабочая группа по государственной политике в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и физического воспитания народов России. Удмуртию в новом совещательном органе будет представлять сотрудник Института непрерывного профессионального образования ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Максим Санников.

В задачи группы входит анализ существующих проблем и рисков в сфере сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательной базы, проведение независимой экспертизы проектов федеральных законов и нормативных правовых актов, относящихся к образовательной и воспитательной деятельности.

«Мы будем проводить и поощрять мероприятия, направленные на развитие творческих и спортивных способностей, распространение знаний о нашей истории и культуре. Мы также будем работать над тем, чтобы поддерживать и укреплять семейные ценности и семейные узы, которые являются одним из главных источников нашей духовной силы», — подчеркнул Максим Санников.