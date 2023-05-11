Депутаты КПРФ передали более 150 «Знамён Победы» в школы, ссузы и вузы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Более 150 «Знамён Победы» передали в образовательные учреждения Удмуртии при поддержке и участии депутатов от КПРФ. Как сообщила пресс-служба Госсовета республики, об этом рассказал руководитель фракции Компартии в региональном парламенте Владимир Бодров в ходе пресс-конференции.

Спикер отметил, что особое внимание его коллеги уделили патриотическому воспитанию, в первую очередь — детей и молодёжи. Владимир Бодров отметил, что эта тема была и остаётся одной из ключевых в работе депутатской фракции, члены которой активно организуют мероприятия патриотической направленности, акции, встречаются с молодёжью, курируют и поддерживают молодёжные общественные организации и общественные движения.

Например, с начала 2023 года при поддержке и участии депутатов от КПРФ в школы, ссузы и вузы Удмуртии передали более 150 «Знамён Победы», при этом в некоторых муниципальных образованиях на местном уровне приняты решения, что знамя в обязательном порядке располагается на флагштоках в период празднования Дня Победы.