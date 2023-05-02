Старейшая в Удмуртии сосна претендует на звание «Российское дерево года»

Селты. Удмуртия. В рамках всероссийского конкурса началось голосование за деревья, претендующие на звание «Российское дерево года». Удмуртию представляет 500-летняя сосна из деревни Егоровца Селтинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Голосование продлится с 1 мая по 1 августа. Всего в конкурсе принимает участие 69 уникальных деревьев со всей страны, со своей историей и легендами. Удмуртская сосна, возраст которой превышает полтысячи лет, начала расти во времена правления Ивана IV Васильевича. В наши дни дерево достигает высоты 30 метров.

Сосна в деревне Егоровцы возможно было оставлено как естественный громоотвод переселявшимися в наши края староверами, которые скрывались от гонений. Поселенцы вырубали окрестные леса и, возможно, оставили самое большое и крепкое в округе дерево в качестве мишени для молний.

Дерево-победитель получил сертификат на обследование и оздоровление.

Чтобы поддержать удмуртскую сосну, можно зайти на сайт конкурса по ссылке и выбрать дерево №8 «Сосна в деревне Егоровцы». Затем нужно нажать на кнопку «Голосовать», в появившемся поле написать свой e-mail и вставить код, отправленный на указанный ящик электронной почты.