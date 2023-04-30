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Жители Удмуртии смогут увидеть фото своих фронтовиков на республиканской «Стене памяти»

15:45, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Жители Удмуртии смогут увидеть фото своих фронтовиков на республиканской «Стене памяти»
15:45, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
101
0
#Ижевск\n#День Победы\n#Бессмертный полк
Фото: ИА "Сусанин"
101
0

Экспозиция будет представлена в ижевском «Сквере Победы».

Ижевск. Удмуртия. Общественное движение «Волонтеры Победы» предлагает для жителей Удмуртии  новый формат акции «Бессмертный полк». Фото ветеранов и их краткую биографию можно будет увидеть на «Стене памяти» в Ижевске, а также на цифровых ресурсах проекта «Лица Победы». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В Удмуртии с 1 по 8 мая проводится сбор фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Жителей просят присылать портреты своих героев и информацию о них на электронную почту udmurtia@vsezapobedu.com. необходимо указать ФИО ветерана, дату рождения и смерти, а также краткую биографию.

Все фотографии пройдут проверку и  будут размещены на «Стене памяти», увидеть которую можно будет 9 мая в «Сквере Победы».

Все материалы и фотографии будут переданы в архивы и музеи, в том числе во всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы», а также могут быть использованы для выполнения арт-объектов.

Информацию о героях и их фотографии можно будет увидеть на сайте «Лица Победы», а также в мультимедийном зале в «Музее Победы» на Поклонной горе.

15:45, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
101
0
#Ижевск\n#День Победы\n#Бессмертный полк