Студенты УдГАУ выиграли четыре гранта на Всероссийском конкурсе молодежных проектов

Ижевск. Удмуртия. Студенты Удмуртского государственного аграрного университета выиграли четыре гранта на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Итоги ежегодного конкурса общественно значимых инициатив подвели в Росмолодежи, сообщает пресс-служба вуза.

Проект «Образовательный форум «МойАгротУР» стал победителем в номинации «Открывай страну». Он предполагает развитие молодежного агротуризма путем создания сообщества студентов, готовых продвигать формат познавательных агропутешествий по регионам Приволжского федерального округа. В проекте примут участие 80 студентов из разных вузов ПФО.

Проект «Деловая игра «КарьераВАгро – Старт» получил поддержку в номинации «Создавай возможности». Проект предполагает участие руководителей предприятий АПК, которые будут предлагать студентам решение задач в рамках игровой модели карьерные лестницы. Молодым людям в виртуальном формате предстоит пройти путь от работника низового звена до генерального директора компании. Лучшие из участников сразятся за право занять должность «Министра сельского хозяйства Удмуртской Республики».

Проект сообщества студенческих отрядов УдГАУ «КИОСК» («Креативный Инициативный Общедоступный Студенческий Кооператив») получит грантовую поддержку на создание многофункционального рабочего пространства для штаба студотрядов вуза и зоны коворкинга.

Также на средства гранта для учащихся университета будет организована «Школа пилотов» — студенческий фестиваль сверхлегкой авиации с последующим открытием в вузе клуба парапланеристов.